Fenerbahçe'de sancılı geçiş!

Fenerbahçe'de yeni oyun sistemi ile ilgili sıkıntılar sürüyor.
Geçen sezon işleyen A planı vardı. Ancak bu tıkandığında alternatif sistem ve oyuncu değişiklikleri ile çözüm üretilemiyordu. Bu sezon ise doğrudan ana planda sıkıntılar var.
OYUNCULAR ZORLANIYOR
İkinci bölge oyunu oynayan, rakibi bekleyen ve düşük tempolu bir oyun söz konusu... Oyuncuların bu sisteme ayak uydurmakta zorluk çektiği biliniyor.
İrfan kulübeye geldi. Tadic'in yeri değişti. Ferdi'nin boşluğu dolmadı. Maximin ise bireysel oynuyor. Buna bağlı olarak tüm oyuna bu sıkıntılar ve değişiklikler etki ediyor. Ancak teknik heyet, bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyor.
ADAPTE OLMALARI BEKLENİYOR
Milli takım arasından sonra da sistemde büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak. Zamanla oyuncuların buna adapte olması bekleniyor.
Bu sancılı geçişe rağmen de toplanan puanlar söz konusu. Bu yüzden Teknik Direktör Mourinho ve ekibi, mevcut sistemin oyun olarak da sahaya daha iyi yansıması için çalışmalar yapıyor.
EN ÖNEMLİ SIKINTI
Teknik ekip için en önemli sıkıntı, takımın yavaş oynaması. Bu sezon daha hızlı bir Fenerbahçe yaratılmak istense de, bunun tam tersi bir durum ortaya çıkmış durumda. Gerek pas trafiği gerekse geçişler çok ağır. Bundaki sebep ise oyuncuların sisteme tam olarak adapte olamaması. Zaman geçtikçe, oyun oturdukça daha hızlı bir takım olacağı öngörülüyor.
Geçen sezon işleyen A planı vardı. Ancak bu tıkandığında alternatif sistem ve oyuncu değişiklikleri ile çözüm üretilemiyordu. Bu sezon ise doğrudan ana planda sıkıntılar var.
OYUNCULAR ZORLANIYOR
İkinci bölge oyunu oynayan, rakibi bekleyen ve düşük tempolu bir oyun söz konusu... Oyuncuların bu sisteme ayak uydurmakta zorluk çektiği biliniyor.
İrfan kulübeye geldi. Tadic'in yeri değişti. Ferdi'nin boşluğu dolmadı. Maximin ise bireysel oynuyor. Buna bağlı olarak tüm oyuna bu sıkıntılar ve değişiklikler etki ediyor. Ancak teknik heyet, bunun bir geçiş süreci olduğunu düşünüyor.
ADAPTE OLMALARI BEKLENİYOR
Milli takım arasından sonra da sistemde büyük bir değişiklik söz konusu olmayacak. Zamanla oyuncuların buna adapte olması bekleniyor.
Bu sancılı geçişe rağmen de toplanan puanlar söz konusu. Bu yüzden Teknik Direktör Mourinho ve ekibi, mevcut sistemin oyun olarak da sahaya daha iyi yansıması için çalışmalar yapıyor.
EN ÖNEMLİ SIKINTI
Teknik ekip için en önemli sıkıntı, takımın yavaş oynaması. Bu sezon daha hızlı bir Fenerbahçe yaratılmak istense de, bunun tam tersi bir durum ortaya çıkmış durumda. Gerek pas trafiği gerekse geçişler çok ağır. Bundaki sebep ise oyuncuların sisteme tam olarak adapte olamaması. Zaman geçtikçe, oyun oturdukça daha hızlı bir takım olacağı öngörülüyor.