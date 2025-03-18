Fenerbahçe'de ölüm kalım günü: 2 Nisan

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un doğum günü olan 2 Nisan'da Galatasaray'la oynanacak kupa derbisini 'ölüm kalım' maçı olarak görüyor. Zafer finalin yolunu açacak, yenilgi halinde ise taş üstünde taş kalmayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ölüm kalım günü: 2 Nisan
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18 Mart 2025 08:26
Son güncelleme 18 Mart 2025 08:30
Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Rangers'a 3-1 yenilen ancak deplasmanda 2-0 kazanıp penaltılarda elenen Fenerbahçe, dönüşte de Samsunspor şoku yaşadı.

Kadıköy'de 75. dakikada 10 kişi kalan Karadeniz ekibiyle golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler'de özellikle taraftarlar şampiyonluk hayaline artık gerçekçi bakmıyor.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi halinde umutlar bir nebze yeşerecek. Fenerbahçe adına sezonun en kritik günü ise 2 Nisan olacak. Birkaç gün önce bu tarihi iple çeken camia, şimdi o günün tedirginliğini yaşıyor.

Başkan Ali Koç'un doğum günü olan 2 Nisan'da Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Rövanşı olmayan kupa elemesinde kazanan bir üst tura çıkacak. Fenerbahçe eğer derbiyi kazanırsa, 'ezeli rakibi saf dışı bırakmanın' mutluluğuyla kupa için dev bir adım atacak.

Ancak tam tersi olursa Galatasaray Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanmış ve Fenerbahçe'yi bir kupadan daha elemiş olacak. Bu ihtimalin yaşanması halinde, belki Yönetim'in belki de Jose Mourinho'nun sonu gelecek. 

 
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