Fenerbahçe'de Muriqi formülü: Attila Szalai!

Golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de ilk hedef eski forvet Vedat Muriqi. Sarı-Lacivertliler, 18.5 milyon euroya Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor. İtalya kulübü ise 27 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle satma kararı aldı.



SZALAI'DAN GELEN PARAYLA VEDAT MURIQI



Sarı-lacivertli yönetim, Chelsea'nin istediği Attila Szalai'nin satışından gelecek sıcak paranın bir kısmı ile Vedat Muriqi'nin bonservisini almak istiyor. Bu satış olmazsa Kanarya'nın planı ise Lazio'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi olacak. Yönetim, bu transferi bitirmek için dört koldan saldırıyor.



11 MAÇTA SADECE 1 ASİST YAPTI



Bu sezon 11 resmi maçta 252 dakikada sahada kalan Vedat Muriqi sadece 1 asist yaptı. 2025 yılına kadar Lazio ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun piyasa değeri ise 8 milyon euro. Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımında ise oynadığı 35 maçta 18 gol attı.





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