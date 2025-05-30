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Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!

Fenerbahçe, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı aldı.

calendar 30 Mayıs 2025 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!
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Fenerbahçe yönetimi, yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho ile ilgili son kararını verdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho ile yönetim görüştü ve yola devam etme kararı alındı.

Portekizli teknik adam, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olacak.

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