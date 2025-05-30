Fenerbahçe'de Mourinho ile devam kararı!

Fenerbahçe yönetimi, yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho ile ilgili son kararını verdi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho ile yönetim görüştü ve yola devam etme kararı alındı.
Portekizli teknik adam, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olacak.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho ile yönetim görüştü ve yola devam etme kararı alındı.
Portekizli teknik adam, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olacak.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....