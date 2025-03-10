Fenerbahçe'de Milan Skriniar gerçekleri!

Milan Skriniar'ın açıklanmayan transfer detayları ortaya çıktı.



30 yaşındaki savunmacının sezon sonunda 13 milyon Euro şarta bağlı opsiyonu bulunuyor.



Bu doğrultuda Fenerbahçe sezon bitiminde Slovak stoperin bonservisini PSG'den alacak. Skriniar'ın Sarı-Lacivertli takımın maçlarında süre alması transferdeki şartı ortadan kaldıran diğer bir detay. Ayrıca yıldız oyuncunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği biliniyor.



2028'e KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 1.88'lik stoperin PSG ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.



YARIM SEZONLUK KİRALADI



Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı yarım sezonluk Fransız kulübünden kiralık kadrosuna katmıştı.



MOURINHO, SKRINIAR İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe o dönemde ezeli rakibi Galatasaray'a bu transferde büyük bir çalım atmıştı. Jose Mourinho Skriniar'ın transferiyle ilgili "Transferi esas bitiren sportif direktörümüz Mario Branco oldu" diye konuşmuştu.



PERFORMANSI



Slovak defans, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 10 resmi karşılaşmada forma giyerken toplamda 2 asist yaptı.







