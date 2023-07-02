2018-2019 yılında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi sona erdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
2019'DA İMZA ATTI
Interblock altyapısında yetişen Miha Zajc daha sonra NK Olimpija ve NK Celje'ye kiralandı. Miha Zajc, 2014-2015 sezonunda 400 bin euro bedelle NK Olimpija'ya imza attı. Empoli, 2016-2017 sezonu devre arasında Miha Zajc'ı 2 milyon 300 bin euro bedelle kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu devre arasında Miha Zajc için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Sloven oyuncu, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Genoa'da forma giydi.
'GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'
Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa konuşan Sloven oyuncunun temsilcisi, "Fenerbahçe sözleşme uzatmak istiyor ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu görüşmeler yurt dışında yüz yüze de oldu. Zajc'ın çok fazla para istediğine dair söylemler bütünüyle yalan. Halledilmesi gerek konular var" açıklamasını yapmıştı.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti. Sloven oyuncu, Fenerbahçe formasını 34 maçta giydi. Başarılı oyuncu bu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşadı. Miha Zajc aynı zamanda 4 asist üretti.
SÖZLEŞMEDE YEŞİL IŞIK
Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemeyi hedefliyor. Sezon sona ermeden Sloven oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere başlayan sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istiyor.
TRT Spor'un haberine göre; Kartal'ın son döneminde Crespo ile yakaladığı uyumla herkesin beğenisini toplayan Zajc, yönetime yeşil ışık yaktı.
Deneyimli teknik adamın da takımında görmek istediği 29 yaşındaki futbolcu, kendisini yeniden Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeyi imzalamaya çok yakın.
2019'DA İMZA ATTI
Interblock altyapısında yetişen Miha Zajc daha sonra NK Olimpija ve NK Celje'ye kiralandı. Miha Zajc, 2014-2015 sezonunda 400 bin euro bedelle NK Olimpija'ya imza attı. Empoli, 2016-2017 sezonu devre arasında Miha Zajc'ı 2 milyon 300 bin euro bedelle kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu devre arasında Miha Zajc için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Sloven oyuncu, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Genoa'da forma giydi.
'GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'
Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa konuşan Sloven oyuncunun temsilcisi, "Fenerbahçe sözleşme uzatmak istiyor ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu görüşmeler yurt dışında yüz yüze de oldu. Zajc'ın çok fazla para istediğine dair söylemler bütünüyle yalan. Halledilmesi gerek konular var" açıklamasını yapmıştı.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti. Sloven oyuncu, Fenerbahçe formasını 34 maçta giydi. Başarılı oyuncu bu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşadı. Miha Zajc aynı zamanda 4 asist üretti.
SÖZLEŞMEDE YEŞİL IŞIK
Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemeyi hedefliyor. Sezon sona ermeden Sloven oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere başlayan sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istiyor.
TRT Spor'un haberine göre; Kartal'ın son döneminde Crespo ile yakaladığı uyumla herkesin beğenisini toplayan Zajc, yönetime yeşil ışık yaktı.
Deneyimli teknik adamın da takımında görmek istediği 29 yaşındaki futbolcu, kendisini yeniden Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeyi imzalamaya çok yakın.