Fenerbahçe'de Luan Peres savunmayı toparladı

Fenerbahçe'de sahalara dönen Luan Peres, savunmayı toparladı. Brezilyalı oyuncu, performansıyla sınıfı geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luan Peres savunmayı toparladı
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05 Mayıs 2023 11:08
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Brezilyalı savunmacı Luan Peres, savunmayı toparladı. Brezilyalı oyuncu, performansıyla sınıfı geçti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un uygulamak istediği sistemde oldukça kritik bir rolü olan Luan Peres'in savunmaya monte edilmesinin ardından Fenerbahçe sezon başındaki gibi rakiplerini sık sık ofsayta düşürmeye başladı.

Sarı-lacivertliler, Peres'in oynadığı 14 maçta sadece 1 kez (Konya) kaybetti. 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

 
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