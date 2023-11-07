Fenerbahçe, Ludogorets ve Adana Demir maçlarıyla birlikte Milli araya girecek. Ancak özellikle perşembe günü Bulgaristan deplasmanında oynanacak karşılaşma, kadro kurma açısından İsmail Kartal'ı fazlasıyla zorlayacak.
Becao, Djiku, Serdar ve Fred sakat. Henüz iyileşmeyen Mert Hakan Yandaş'ın da bu karşılaşmaya yetişmesi zor görünüyor.
Öte yandan Samet Akaydın ile Mert Müldür de UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için takımlarını yalnız bırakacak. Ludogorets deplasmanında savunma hattında Samuel, Oosterwolde ve Ferdi'nin yeri garanti.
İsmail ile Crespo'dan biri stoperde, diğeri ise orta sahada görev yapacak gibi görünüyor. 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek de yedek stoper olabilir.
Zajc'ın da 11'de oynayacağı düşünüldüğünde, orta saha için de A takımdan yedek kalmayacak.
GENÇLER KULÜBEDE
UEFA B listesinde isimleri yer alan altyapı oyuncuları Muhammet İmre, Kaan Akyazı ve Efekan Karayazı'nın kulübede yer almaları muhtemel. İsmail Kartal'ın hücum hattında da rotasyona gitmesi bekleniyor. Cengiz Ünder, Ryan Kent ve Michy Batshuayi, formaya yakın isimler. Forvet arkasında ise Szymanski ile İrfan Can Kahveci arasından seçim yapılacak.
Becao, Djiku, Serdar ve Fred sakat. Henüz iyileşmeyen Mert Hakan Yandaş'ın da bu karşılaşmaya yetişmesi zor görünüyor.
Öte yandan Samet Akaydın ile Mert Müldür de UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için takımlarını yalnız bırakacak. Ludogorets deplasmanında savunma hattında Samuel, Oosterwolde ve Ferdi'nin yeri garanti.
İsmail ile Crespo'dan biri stoperde, diğeri ise orta sahada görev yapacak gibi görünüyor. 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek de yedek stoper olabilir.
Zajc'ın da 11'de oynayacağı düşünüldüğünde, orta saha için de A takımdan yedek kalmayacak.
GENÇLER KULÜBEDE
UEFA B listesinde isimleri yer alan altyapı oyuncuları Muhammet İmre, Kaan Akyazı ve Efekan Karayazı'nın kulübede yer almaları muhtemel. İsmail Kartal'ın hücum hattında da rotasyona gitmesi bekleniyor. Cengiz Ünder, Ryan Kent ve Michy Batshuayi, formaya yakın isimler. Forvet arkasında ise Szymanski ile İrfan Can Kahveci arasından seçim yapılacak.