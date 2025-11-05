Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e çifte talip!

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına yeniden girdi.



Daha önce İspanya'dan Atletico Madrid ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği İsmail, performansındaki yükselişle dikkatleri üzerine çekti.



Takvim'in haberine göre, iki kulüp İsmail'i yeniden transfer gündemine aldı.

Özellikle Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminde sergilediği başarılı performans, bu ilgiyi artıran etken olarak gösteriliyor.Öte yandan, Jose Mourinho döneminde yeterli süre alamayan İsmail'in, o dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle Avrupa kulüplerinin yakın takibi bir süreliğine durmuştu.Son olarak adı İngiliz kulübü Brighton ile anılan ve değeri 11 milyon Euro olan İsmail'in, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı var.