Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e çifte talip!

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla yıldızını parlatan İsmail Yüksek, yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Adı son günlerde Brighton ile anılan milli futbolcuya iki Avrupa devi talip oldu.

05 Kasım 2025 09:41
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e çifte talip!
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına yeniden girdi. 

Daha önce İspanya'dan Atletico Madrid ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği İsmail, performansındaki yükselişle dikkatleri üzerine çekti.

Takvim'in haberine göre, iki kulüp İsmail'i yeniden transfer gündemine aldı.



Özellikle Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminde sergilediği başarılı performans, bu ilgiyi artıran etken olarak gösteriliyor.

MOURINHO DÖNEMİMDE YETERLİ SÜRE ALAMADI

Öte yandan, Jose Mourinho döneminde yeterli süre alamayan İsmail'in, o dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle Avrupa kulüplerinin yakın takibi bir süreliğine durmuştu.

DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Son olarak adı İngiliz kulübü Brighton ile anılan ve değeri 11 milyon Euro olan İsmail'in, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı var.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
