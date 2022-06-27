Fenerbahçe'de gündem Mariano Diaz

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer harekatına devam edenönemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe,için masaya oturdu. Real Madrid, Diaz ile yolları ayırmak için gelen tüm tekliflere kapısını açmış durumda.Şu ana kadarveteklif alan Mariano Diaz,Fenerbahçe ile görüşmeler ise önemli bir noktaya geldi. Golcü oyuncunun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudanmaaş talebiyle karşılaştı. Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birliktebir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti. Mariano ve menajeri, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi.cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı. 28 yaşında ve 1.80 boyunda olan Dominikli santrfor Mariano Diaz, Real Madrid'e 2018 yılında Lyon kulübünden transfer oldu. Real Madrid bu transfer için Fransız kulübünebonservis ödedi. Real Madrid ile 2023 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Mariano Diaz'ın güncel piyasa değericivarında.Mariano Diaz geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 11 resmi maçta giydi. 1 gol ve 1 asiste imza attı.