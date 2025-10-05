Fenerbahçe'de gözler Kerem'de

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde bu maçta gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde olacak.
Nice maçında iki kez ağları havalandıran ve üzerindeki baskıyı atan milli futbolcu, Samsunspor deplasmanında da takımının en önemli hücum ayaklarından biri olacak.
