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Fenerbahçe'de futbolcuların Mourinho'ya inancı bitti!

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışından kopulmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho ile futbolcuların arasındaki bağ zayıfladı.

calendar 28 Mayıs 2025 09:19
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de futbolcuların Mourinho'ya inancı bitti!
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Şampiyonluk yarışında Galatasaray'a geride kalan Fenerbahçe, sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı daha yaşattı.

Bu sonuçla camia derin bir üzüntü yaşarken, sarı-lacivertliler kulüp tarihine de istemeden bir not daha düştü. Fenerbahçe ilk kez küme düşen bir rakibinden dört gol yedi.

FUTBOLCULAR İLE BAĞLARI KOPTU

Sarı-lacivertli ekipte yaşanan bu beklenmedik mağlubiyetin ardından gözler teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi. Kulüp çevrelerinde en çok konuşulan konu ise, şampiyonluk şansının yitirilmesinin ardından Samandıra'da Mourinho ile oyuncular arasındaki bağların zayıfladığı yönünde. 


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