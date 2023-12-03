Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı.
Sarı-Lacivertliler'de bu sezon yaşanan sakatlıklar ve sonrasında sakat oyuncuların geç takıma dönmesi sonrası Ertuğrul Karanlık, taraftarlar tarafından hedef gösterildi.
Fenerbahçe taraftarları, sağlık ekibinin bu sezon yaşanan sakatlıklardan sorumlu olduğunu iddia ederek yönetimi eleştirdi. Fenerbahçe'de bu sezon Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Serdar Aziz, Fred, Luan Peres ve Cengiz Ünder gibi oyuncular sakatlık yaşamış ve bu isimlerden bazılarının yanlış tedaviye kurban gittiği iddia edilmişti.
"DOKTOR DEĞİL VETERİNER"
Ertuğrul Karanlık, Beşiktaş'ta da görev yapmıştı. Kartal'ın eski yıldızı Sivok onunla ilgili, "Doktor değil veteriner" sözlerini sarf etmişti.
HEDEF TAHTASINDA!
Fenerbahçe'de sezon başında göreve başlayan doktor Ertuğrul Karanlık, yaptığı tedavi uygulamalarıyla tartışılıyor. 11 yıl sonra Sarı-Lacivertli kulübe geri dönen Karanlık, ilk döneminde de tartışmaların odağındaydı.
Sarı-Lacivertliler'de bu sezon yaşanan sakatlıklar ve sonrasında sakat oyuncuların geç takıma dönmesi sonrası Ertuğrul Karanlık, taraftarlar tarafından hedef gösterildi.
Fenerbahçe taraftarları, sağlık ekibinin bu sezon yaşanan sakatlıklardan sorumlu olduğunu iddia ederek yönetimi eleştirdi. Fenerbahçe'de bu sezon Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Serdar Aziz, Fred, Luan Peres ve Cengiz Ünder gibi oyuncular sakatlık yaşamış ve bu isimlerden bazılarının yanlış tedaviye kurban gittiği iddia edilmişti.
"DOKTOR DEĞİL VETERİNER"
Ertuğrul Karanlık, Beşiktaş'ta da görev yapmıştı. Kartal'ın eski yıldızı Sivok onunla ilgili, "Doktor değil veteriner" sözlerini sarf etmişti.
HEDEF TAHTASINDA!
Fenerbahçe'de sezon başında göreve başlayan doktor Ertuğrul Karanlık, yaptığı tedavi uygulamalarıyla tartışılıyor. 11 yıl sonra Sarı-Lacivertli kulübe geri dönen Karanlık, ilk döneminde de tartışmaların odağındaydı.