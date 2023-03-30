Fenerbahçe'de Enner Valencia umudu! Son karar Jorge Jesus'un

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi en çok merak edilen konu Valencia'nın durumu...



Sakatlığı sebebiyle milli takımdan da affını isteyen futbolcu, bu sezon takımın en önemli oyuncusu konumunda. Attığı goller sayesinde sarı-lacivertliler, Avrupa'da son 16'ya kaldı ve ligde de şampiyonluk yarışının içinde... Batshuayi de sakatlığı sebebiyle derbide olamayacağı için Valencia'nın durumu daha da kritik hale geldi.



Saha çalışmalarına başlayan Valencia'nın maça yetişmesi için çalışmalar sürüyor. Her şey yolunda giderse Beşiktaş karşısında sahada olabileceği vurgulandı.



OOSTERWOLDE VE KING YOK



Sakatlıkları bulunan iki isim Osterwolde ile King ise henüz saha çalışmalarına başlamadı. İki oyuncunun da derbide yer almayacağı öğrenildi.



EMRE MOR SÜRPRİZİ



Teknik Direktör Jorge Jesus derbi için sürpriz hazırlığında... Deneyimli teknik adamın maça Emre Mor ile başlaması söz konusu...



Daha önceki maçlarda Emre Mor'u genellikle hamle oyuncusu olarak düşünen Portekizli teknik adam, erken gol bulmak istiyor. Bu nedenle bireysel yeteneği yüksek olan Emre ile maça başlayabileceği vurgulandı.



