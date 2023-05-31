Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yerine Aubameyang

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertliler büyük ihtimalle forvet hattını güçlendirmek için de bir hamle yapacak. Yönetimin hedefi, bu bölgeye yıldız bir ismi kazandırmak. Bu yönde arayışlar devam ederken, daha önce de gündeme gelen Pierre Aubameyang'ın menajerler aracılığıyla kulübe önerildiği öne sürüldü.
Chelsea'de yeni sezonda takımın başına geçecek olan Mauricio Pochettino'nun gözden çıkardığı isimlerden biri Togolu golcü oldu. 33 yaşındaki forvetin İngiliz ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Chelsea'nin, sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli ödediği Aubameyang'a ayrılık konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu belirtildi.
TALEPLERİ SORULACAK
Sarı-Lacivertliler'in, yıldız futbolcunun transferini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Dünyaca ünlü golcünün menajeriyle temas kurularak ekonomik şartlarının sorulacağı öğrenildi. Eğer Aubameyang'ın talepleri Fenerbahçe için çok uçuk olmazsa, hem futbolcu hem de Chelsea ile resmi görüşmelerin kısa süre içerisinde başlama ihtimali yüksek.
Chelsea'de yeni sezonda takımın başına geçecek olan Mauricio Pochettino'nun gözden çıkardığı isimlerden biri Togolu golcü oldu. 33 yaşındaki forvetin İngiliz ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Chelsea'nin, sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli ödediği Aubameyang'a ayrılık konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu belirtildi.
TALEPLERİ SORULACAK
Sarı-Lacivertliler'in, yıldız futbolcunun transferini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Dünyaca ünlü golcünün menajeriyle temas kurularak ekonomik şartlarının sorulacağı öğrenildi. Eğer Aubameyang'ın talepleri Fenerbahçe için çok uçuk olmazsa, hem futbolcu hem de Chelsea ile resmi görüşmelerin kısa süre içerisinde başlama ihtimali yüksek.