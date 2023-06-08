Fenerbahçe'de Emre Mor, gelecek sezonu bekliyor!

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya Emre Mor'u transfer etmişti.
Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Emre Mor, zaman zaman ise ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden oldu. Oyuna sonradan girdiği maçlarda ise ortaya koyduğu enerjisiyle fark yarattı.
Yeni sezonda 25 yaşındaki oyuncunun kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Milli yıldızın konuyla ilgili kararını ise verdiği öğrenildi.
Bu sezon çok çalışan ancak düzenli forma bulamayan Emre Mor şimdiden gelecek yılı düşünüyor. 25 yaşındaki oyuncu sabırsızlıkla gelecek sezonu bekliyor.
Hedefi düzenli 11 oyuncusu olarak sarı-lacivertli kulübe maksimum katkı vermek.
Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Emre Mor, zaman zaman ise ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden oldu. Oyuna sonradan girdiği maçlarda ise ortaya koyduğu enerjisiyle fark yarattı.
Yeni sezonda 25 yaşındaki oyuncunun kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Milli yıldızın konuyla ilgili kararını ise verdiği öğrenildi.
Bu sezon çok çalışan ancak düzenli forma bulamayan Emre Mor şimdiden gelecek yılı düşünüyor. 25 yaşındaki oyuncu sabırsızlıkla gelecek sezonu bekliyor.
Hedefi düzenli 11 oyuncusu olarak sarı-lacivertli kulübe maksimum katkı vermek.
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