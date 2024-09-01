geçen sezon

36 lig maçında

21 gol-6 asiste imza

atıp

takımın en skorer oyuncusu olan Edin Dzeko, kaldığı yerden devam ediyor… 3



8 yaşındaki kaptan atıyor,

"Dzeko mu En-Nesyri mi?"

tartışmaları da başlamadan bitiyor. Bu sezon görev yaptığı 8 resmi maçta 8 gol-1 asiste imza atan ve

Süper Lig'de çıktığı 4

maçı da boş geçmeyen Boşnak

yıldız, Alanyaspor karşısında

alınan 3-0'lık galibiyette 1 gol-1 asistle yine başroldeydi.

Fenerbahçe bu sezon 8 karşılaşmada 19 gol bulurken

Dzeko'nun yüzde 47'sinde (8 gol-1 asist) imzası vardı.

33 GOLÜN SADECE 5'İ PENALTIDAN



Hajduk Split'ten teklif almasına karşın

Fenerbahçe'yi bırakmayan Dzeko, sarı-lacivertli forma altında

toplamda 54

karşılaşmada ağları 33 kez sarstı. Takımın heykeli dikilen

"Ordinaryüs" lakaplı efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in gol

sayısına da ortak oldu.





Tecrübeli futbolcu, gollerinin sadece 5'ini penaltıdan kaydederken 28'ini akan oyunda attı.

F.Bahçe

yönetimi, 38 yaşındaki Dzeko'yu satmayı düşünüyordu ancak Mourinho'nun

'Göndermeyin, takımda

kalmalı'

sözleri Portekizli hocanın haklılığını gösterdi. Tecrübeli kurt,

19.5 milyon

Euro bonservis ödenen

En-Nesyri'yi yedek bıraktı.

Kaptan sadece golleri değil davranışlarıyla da takım için tam bir örnek kişilik. Geçen sene 26 Eylül'de kayınpederinin cenazesi için Bosna'ya gitmiş 28 Eylül'deki Başakşehir maçına ilk 11 başlamıştı. Kazandığı primi kulüp çalışanlarıyla paylaşan Dzeko, altyapıya da destek veriyor.