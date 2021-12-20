Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü: Ali Koç & Kenan Koçak

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona eriyor. Portekizli çalıştırıcıyla devre arasında yollar ayrılacak. Yeni teknik direktör için en büyük aday Kenan Koçak...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü: Ali Koç & Kenan Koçak
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20 Aralık 2021 10:19
Fenerbahçe 'de dünkü maçın ardından Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-lacivertli yöneticiler karşılaşma sonrası toplantı yaparken, Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya karar verdi ancak ilk yarının bitmesine 2 maç varken takımı hocasız bırakmama fikri ağır bastı.

Kadıköy'de dün maç sırasında ise dikkat çeken bir görüntü vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak tribündeydi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da bu ikiliyle sohbet ederken, Koçak ile samimi görüntüleri gözden kaçmadı. TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'den teklif aldığı iddia edilmişti.

40 yaşındaki çalıştırıcının ikinci yarıda Fenerbahçe'nin başına geçeceği kulislerde konuşuluyor. 


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