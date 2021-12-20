Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü: Ali Koç & Kenan Koçak

Fenerbahçe 'de dünkü maçın ardından Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-lacivertli yöneticiler karşılaşma sonrası toplantı yaparken, Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya karar verdi ancak ilk yarının bitmesine 2 maç varken takımı hocasız bırakmama fikri ağır bastı.



Kadıköy'de dün maç sırasında ise dikkat çeken bir görüntü vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak tribündeydi.



Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da bu ikiliyle sohbet ederken, Koçak ile samimi görüntüleri gözden kaçmadı. TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'den teklif aldığı iddia edilmişti.



40 yaşındaki çalıştırıcının ikinci yarıda Fenerbahçe'nin başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.



