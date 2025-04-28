Fenerbahçe'de derbi alarmı: Eksikler için yoğun mesai!

Fenerbahçe sağlık ekibi, sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat, Mert Müldür ve Allan Saint Maximin'i Beşiktaş derbisine yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi alarmı: Eksikler için yoğun mesai!
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28 Nisan 2025 09:02

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Zirve yarışında iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilerde şimdi tüm dikkat, 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak kritik derbiye çevrildi. 

Gaziantep deplasmanında sarı kart gören Filip Kostic, derbide cezalı duruma düştü. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda başka eksik yaşanmaması için adeta alarma geçti.

MAXIMIN'İN DURUMU ŞÜPHELİ

Sakatlıkları nedeniyle Gaziantep kafilesine dahil edilmeyen Sofyan Amrabat, Mert Müldür ve Maximin'in derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak Maximin'in durumunun şüpheli olduğu öğrenildi.

DEV DERBİDE GÖZLER TALISCA'DA

Öte yandan, Fenerbahçe'nin formda ismi Talisca, Gaziantep karşısında da gol atarak ligde üst üste 5. maçında ağları sarstı. Sambacı yıldız, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacağı bu özel maçta da serisini sürdürmek için sahada olacak.



 
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