Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Joao Pedro

Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Joao Pedro'ya Lecce talip oldu.
İTALYA'DAN 2 TAKIM DAHA
Ayrıca Serie A'dan iki takımın daha Joao Pedro'nun temsilcisiyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu belirtildi.
Pedro, Sarı lacivertlilerin Konferans Ligi kadrosunda yer almamıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Joao Pedro'ya Lecce talip oldu.
İTALYA'DAN 2 TAKIM DAHA
Ayrıca Serie A'dan iki takımın daha Joao Pedro'nun temsilcisiyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu belirtildi.
Pedro, Sarı lacivertlilerin Konferans Ligi kadrosunda yer almamıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.