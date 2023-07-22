Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Joao Pedro

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna alınmayan Joao Pedro'ya Lecce'nin talip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Joao Pedro
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22 Temmuz 2023 19:08
Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Joao Pedro'ya Lecce talip oldu.

İTALYA'DAN 2 TAKIM DAHA

Ayrıca Serie A'dan iki takımın daha Joao Pedro'nun temsilcisiyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu belirtildi.

Pedro, Sarı lacivertlilerin Konferans Ligi kadrosunda yer almamıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.

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