Fenerbahçe'de Arda Güler'e şans doğdu

Gaziantep FK deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de Arda Güler'in de Jorge Jesus tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.



Son olarak Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçında sadece 3 dakika süre alabilen 17 yaşındaki yıldızın, Gaziantep karşısında süre alacağı ifade edildi.



İlk 11'de olmasa bile genç yeteneğin maçın ikinci yarısında süre alması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'nin cezalı olması sebebiyle de Arda büyük önem kazanıyor.





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