21 Mayıs
Tottenham-M. United
22:00
21 Mayıs
Juve Stabia-Cremonese
21:30
21 Mayıs
PK-35-JaePS
18:30
21 Mayıs
TPS-FC Lahti
18:30
21 Mayıs
Metz-Reims
21:00
21 Mayıs
Oergryte FF-Sandvikens IF
20:00
21 Mayıs
Lillestroem-Fredrikstad
20:00
21 Mayıs
FC Dordrecht-Willem
19:45

Fenerbahçe'de Angel Gomes operasyonu: Temasa geçildi!

Fenerbahçe, Lille ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz orta saha Angel Gomes için menajeri ile temasa geçti.

calendar 21 Mayıs 2025 09:43
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Angel Gomes operasyonu: Temasa geçildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Jose Mourinho'nun eski öğrenicisi geldi.

ANGEL GOMES PİYANGOSU

Fenerbahçe, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan İngiliz orta saha oyuncusu Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco'nun futbolcunun menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini bildirdi. 

TIKLA, 750'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA



İLK OLARAK MOURINHO OYNATTI

Manchester United altyapısından yetişen yıldız orta sahayı 2017 yılında ilk kez A takım formasıyla sahaya süren isim Jose Mourinho olmuştu.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 20 maçta forma giyen İngiliz orta saha, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.