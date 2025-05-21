Fenerbahçe'de Angel Gomes operasyonu: Temasa geçildi!

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Jose Mourinho'nun eski öğrenicisi geldi.
ANGEL GOMES PİYANGOSU
Fenerbahçe, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan İngiliz orta saha oyuncusu Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco'nun futbolcunun menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini bildirdi.
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İLK OLARAK MOURINHO OYNATTI
Manchester United altyapısından yetişen yıldız orta sahayı 2017 yılında ilk kez A takım formasıyla sahaya süren isim Jose Mourinho olmuştu.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 20 maçta forma giyen İngiliz orta saha, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ANGEL GOMES PİYANGOSU
Fenerbahçe, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan İngiliz orta saha oyuncusu Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco'nun futbolcunun menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini bildirdi.
TIKLA, 750'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA
İLK OLARAK MOURINHO OYNATTI
Manchester United altyapısından yetişen yıldız orta sahayı 2017 yılında ilk kez A takım formasıyla sahaya süren isim Jose Mourinho olmuştu.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 20 maçta forma giyen İngiliz orta saha, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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