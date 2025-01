UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe , Midtjylland ile karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Midtjylland, 27. dakikada Osman Diao ile öne geçti.Fenerbahçe, 39. dakikada Youssef En-Nesyri'nin müthiş aşırtma vuruşuyla eşitliği sağladı.Edin Dzeko, 47. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi.Fenerbahçe, 86. dakikada Byskov'un golüne engel olamadı.Bu sonuçla Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasını 10 puanla ve 24. sırada tamamladı.Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Bodo/Glimt ile Anderlecht oldu.UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.Deneyimli çalıştırıcı, MCH Arena'da oynanan karşılaşmada Göztepe maçına ilk 11'de başlattığı Oğuz Aydın'ı listede olmaması, Sofyan Amrabat'ı ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı.62 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.Danimarka temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a görev veren Mourinho, üçlü savunmasını yine Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Orta sahada dörtlünün ortasında İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues yer alırken, sağda Mert Hakan Yandaş, solda ise Sebastian Szymanski şans buldu. Portekizli çalıştırıcı, hücumdaki üçlüde ise Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'ye güvendi.Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yedek soyundu.Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Allan Saint-Maximin, zorlu deplasmanda kadroya dahil edilmedi.27 yaşındaki oyuncu, kamp kafilesinde yer almasına karşın dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı.Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür, karşılaşmada forma giyemedi.Bu isimlerin yanı sıra Allan Saint-Maximin de maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmedi.Ayrıca Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel de takımlarını yalnız bıraktı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından aldığı ceza sebebiyle müsabakayı tribünden takip etti.Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadı'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 6 maç aranın ardından formasına kavuştu.Son olarak ligde ikas Eyüpspor'a karşı oyunun son bölümünde forma giyen İsmail, ardından sırasıyla ligde Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarını kaçırdı. Söz konusu süreçte kupada Kasımpaşa ve Avrupa'da Olimpik Lyon maçlarında da kadroda yer almayan İsmail, Midtjylland maçına ise 11'de başladı.Öte yandan İsmail, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 11 Aralık'ta oynanan Athletic Bilbao müsabakasında ilk 11'de görev yapmıştı.Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 2 ayı aşkın bir süre sonra ilk 11'de yer aldı.Sakat, cezalı ve UEFA listesinde yer almayan isimlerin yokluğunda Midtjylland karşısında ilk 11'de görevlendirilen Mert Hakan, son olarak ligde 23 Kasım 2024 tarihinde Kayseri deplasmanında ilk 11'de forma giymişti.Fenerbahçe, kadrodaki sayısal eksiklik nedeniyle Midtjylland deplasmanında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti.Sarı-lacivertlilerde tamamı 18 yaşında olan kaleci Engin Can Biterge, ön libero Şükür Toğrak, orta saha Zeki Dursun ve kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz, teknik heyetten görev bekledi.Bu isimlerin yanı sıra 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek de maça ilk 11'de başladı.5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası civarında Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli santrforun müsait durumda gelişine şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.23. dakikada soldan Szymanski'nin yerden pasında penaltı noktasının gerisinden gelişine Tadic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.27. dakikada Midtjylland öne geçti. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Aral Şimşir'in ortasında altıpasın solunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Daio'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.39. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin kalecinin üzerinden aşırtma şutunda top filelere gitti: 1-1.42. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı verkaçla kaleyi önünde bulan Aral Şimşir'in şutunda top üstten auta çıktı.İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...