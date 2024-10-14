Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. hafta mücadelesinde 15 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız
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14 Ekim 2024 16:03
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. hafta mücadelesinde 15 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Euroleague'deki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.

Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon rakibine iki maçta mağlup olmuştu.

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