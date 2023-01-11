Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Macar ekibi Atomeromu KSC'yi 91-71 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 7. galibiyetini aldı. Atomeromu KSC ise altıncı yenilgisini yaşadı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 5, Meesseman 25, McBride 9, Iagupova 19, Stewart 30, Sabally, Djordjevic, Alperi Onar 3, Raca
Atomeromu KSC: Hebard 6, Miklos 7, Studer 15, Wallace 19, Vivians 16, Balint 6, Krnjic 2
1. Periyot: 21-18
Devre: 47-40
3. Periyot: 71-54
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 7. galibiyetini aldı. Atomeromu KSC ise altıncı yenilgisini yaşadı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 5, Meesseman 25, McBride 9, Iagupova 19, Stewart 30, Sabally, Djordjevic, Alperi Onar 3, Raca
Atomeromu KSC: Hebard 6, Miklos 7, Studer 15, Wallace 19, Vivians 16, Balint 6, Krnjic 2
1. Periyot: 21-18
Devre: 47-40
3. Periyot: 71-54
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