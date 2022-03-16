Fenerbahçe açıkladı: 6 imza!

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için perşembe günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın yeni sözleşmelere imza atacağı belirtildi.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor.



Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni yapılacaktır.



Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."





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