Felipe Melo emeklilik kararını açıkladı!

41 yaşındaki Felipe Melo, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

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Felipe Melo emeklilik kararını açıkladı!
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11 Ekim 2024 15:08
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Fluminense'de forma giyemeye devam eden Felipe Melo'dan kariyeriyle ilgili karar geldi.

Felipe Melo, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki yaz ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayabilmek için Fluminense ile sözleşme yenilemek istediğini belirtti.

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