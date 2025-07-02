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Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na "Gel" mesajı!

Felipe Melo, Galatasaraylı kimliğini konuşturmaya devam ediyor. Eski futbolcu, Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a gelmeye davet etti.

calendar 02 Temmuz 2025 13:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na 'Gel' mesajı!
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, X hesabından paylaştığı mesajla Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı.

Mesajının tamamen Türkçe olmasıyla dikkat çeken Melo: "Türkiye benim ikinci vatanım, Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım, Çalhanoğlu'nu uzun zamandır tanırım, benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter, çok kaliteli bir futbolcu... Çalhanoğlu kardeşime buradan sesleniyorum:Kardeşim yaa! Galatasaray'a gel yaa! Haydi kaptan yaa!" şeklinde bir mesaj yayımlayarak Hakan'ı adeta Cimbom'a davet etti.

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