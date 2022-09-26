Federasyon Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada gruplarını ilk 2'de tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Semt77 Yalovaspor, Sigortam.net, Samsunspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Akran Gemlik Basketbol çeyrek finale yükseldi.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda salı oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler
15.15 Mersin Belediyesi-Semt77 Yalovaspor
17.30 Sigortam.net-Samsunspor
19.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Akran Gemlik Basketbol
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada gruplarını ilk 2'de tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Semt77 Yalovaspor, Sigortam.net, Samsunspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Akran Gemlik Basketbol çeyrek finale yükseldi.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda salı oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler
15.15 Mersin Belediyesi-Semt77 Yalovaspor
17.30 Sigortam.net-Samsunspor
19.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Akran Gemlik Basketbol
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