SÖZLEŞME TFF'DE MEVCUT DEĞİL

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin teknik direktör Fatih Terim ile imzaladığı yeni sözleşmenin resmen işleme konmaması ve aslına ulaşılamaması kafaları karıştırdı.Yönetim 16 Ekim'de resmi siteden haberi duyururken "Kulübüzüme ve Türk futboluna tarihi başarılan kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz ile 2018-19 sezonunu takip eden 2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da (KAP) "Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir" şeklinde bildirim yapılmıştı.Geçen 4 ayda Galatasaray yönetimi, Terim ile imzalanadığı söylenen sözleşmenin aslını TFF'ye teslim etmedi. Sözleşmenin hâlâ neden TFF'ye gönderilmediği kafalarda soru işareleri uyandırdı.