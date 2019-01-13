Red Bull Leipzig ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçının 70. dakikasında Bruma büyük bir şanssızlık yaşadı.Portekizli yıldız, kendisinin transferi için oynanan özel maçta Selçuk'un müdahalesinin ardından sakatlandı ve sahayı iki kişinin yardımıyla terk etmek zorunda kaldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Selçuk, Bruma'nın tedavisini yakından takip etti. Eski öğrencisinin durumuna çok üzülen tecrübeli teknik adam, yüz hatlarıyla sıkıntısını ortaya koydu.