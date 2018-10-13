TERİM: "CAS'I BOŞVERİN, İŞİMİZE BAKALIM"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tamamen saha içine konsantre... Tecrübeli teknik adam 22'nci şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyla kilitlenmiş durumda... Ancak takım içinde de UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı yeniden gözden geçirme kararı alması merak konusu oldu...Özellikle başkan Mustafa Cengiz'in, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve kurullarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından "Bu itiraza bizim de itirazımız var. Bir anlaşma imzaladık. Gelecek 3 yılda herhangi bir sebeple engellenmemiz hem Galatasaray hem Türk futbolu hem de bizim gibi mali yapısı iyiye giden kulüpler için ciddi risk. CAS'a başvuracağız" açıklaması bir tedirginliğe yol açtı. Bu konu Florya'ya da yansıyınca takımın patronu Fatih Terim duruma müdahale etti.Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü "" ifadelerini kullandı.Bu arada Galatasaray'ın, UEFA'dan en olumsuz sonuç çıksa bile bu sene Avrupa'dan men edilmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor. Çıkacak neticelerin gelecek sezonu ve sonrasını ilgilendirebileceği aktarılırken endişe edilen konulardan biri devre arası transfer yasağı gelmesi... Ancak yönetim kanadı bu cezanın çıkmasına da ihtimal vermiyor.