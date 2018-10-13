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Fatih Terim'den UEFA ve CAS açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün CAS'a başvurma kararı almasının ardından Florya'da konuştu.

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim'den UEFA ve CAS açıklaması
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13 Ekim 2018 11:33
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tamamen saha içine konsantre... Tecrübeli teknik adam 22'nci şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyla kilitlenmiş durumda... Ancak takım içinde de UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı yeniden gözden geçirme kararı alması merak konusu oldu...

Özellikle başkan Mustafa Cengiz'in, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve kurullarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından "Bu itiraza bizim de itirazımız var. Bir anlaşma imzaladık. Gelecek 3 yılda herhangi bir sebeple engellenmemiz hem Galatasaray hem Türk futbolu hem de bizim gibi mali yapısı iyiye giden kulüpler için ciddi risk. CAS'a başvuracağız" açıklaması bir tedirginliğe yol açtı. Bu konu Florya'ya da yansıyınca takımın patronu Fatih Terim duruma müdahale etti.

TERİM: "CAS'I BOŞVERİN, İŞİMİZE BAKALIM"

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü "Biz sadece saha içine konsantre olalım. Sadece işimize bakalım. Eksiklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Ben hepinize güveniyorum. Biz sahada istediğimizi alalım, diğer problemleri yönetim halleder. Kimsenin gereksiz endişelere kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Bu arada Galatasaray'ın, UEFA'dan en olumsuz sonuç çıksa bile bu sene Avrupa'dan men edilmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor. Çıkacak neticelerin gelecek sezonu ve sonrasını ilgilendirebileceği aktarılırken endişe edilen konulardan biri devre arası transfer yasağı gelmesi... Ancak yönetim kanadı bu cezanın çıkmasına da ihtimal vermiyor.

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