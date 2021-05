Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"İlk yarı tehlikeler yaşadık ama ikinci yarı çok tehlike yaşadığımızı hatırlamıyorum. Rakip kalede önemli fırsatlar bulduk. Arkadaşlarla doğru planlar yapmışız. Saha içinde doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadık ve biz kendimiz oynadık. Goller de güzeldi ve 3 puanı aldık. Uçurumun kenarında dolaşmak kolay değil. Bütün oyuncularımı kutlarım, ne dediysek yaptılar. Bir de yüreklerini sahaya koydular. İkinci yarı neredeyse tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Tercihlerimiz de doğru çıktı."



"Türkiye Ligi'nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar. İnsan hakikatten bu futbolcu görünce, bazı şeyler için üzülüyor."