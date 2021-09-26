Fatih Terim: 'Transfer mesajı vermedim'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor yenilgisi sonrasında yaptığı "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" ifadelerinin transferi işaret etmediğini söyledi.



Küçük dokunuşlar yapabileceklerini söyleyen deneyimli hoca, "Ocak söylemim, transfer mesajı değildi. Finansal Fair-Play sıkıntısını atlattık. Kendimize bir strateji yaptık. Ocak ve Temmuz'da küçük dokunuşlar yapabiliriz. Olayın çoğunu halettik. Bazı eksikleri halledebiliriz. Transferi değil, ilerledikçe daha iyi oynayacağımızı anlatmak istedim. Sanırım sözlerim yanlış anlaşıldı. Transfer gibi addedildiyse, kusura bakmasınlar. Ocak'ta ve Temmuz'da bir şeyler olabilir ama takımın tamamını değiştiremeyiz. Ayrılık olur, beklemediğimiz bir durum olursa, transfer olabilir. Yılbaşı gecesi, iki oyuncumuzun ayağı kırıldı. Böyle bir şey olursa, gereğini yaparız. Küçük dokunuşlarla eksiklerimizi gidermek istiyoruz." ifadelerini kulandı.



