Fatih Terim: 'Kazanmak zorundayız'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçından önce açıklamalarda bulundu.



Kadrodaki tüm futbolcuları kullanmak zorunda olduklarını ifade eden Fatih Terim, "3 güne 1 oynamamız bazı oyuncu değişikliklerini zorunlu kılıyor. Daha zinde, daha hazır oyuncularla oynayıp hem de eğer hazır olabiliyorsa bütün oyuncuları hazır tutma niyetindeyiz. O yüzden değişiklikler var" şeklinde konuştu.



Galatasaray forması giyen herkesin direnç göstermesi gerektiğini ifade eden Fatih Terim, "Saracchi, hazır olduğunu söyledi. Sivasspor'un açık oyunda etkili oyuncuları var. Soso büyük ihtimalle oyunun ilerleyen dakikalarında bizimle olabilir. O yüzden değişiklikler bu yönde. Kim değişirse değişsin Galatasaray'ın anlayışı değişmeyecek. Oynayan herkes o direnci, arzuyu gösterecektir" şeklinde konuştu.



"Galatasaray'ın hedefi belli" diyen Fatih Terim, "Sivasspor'un direnci yüksek. Bizim en büyük rakibimiz önce Sivasspor, sonra zemin. O yüzden inşallah zeminin azizliğine uğramadan, oynayınca ne hale gelecek bilmiyorum. Gerekirse zemine göre oynayacağız ilerleyen dakikalarda. Şartlar, aksilikler ne olursa olsun geçen haftaki mağlubiyetin ardından artık burada kaybetme istemiyoruz. Kazanarak devam etmek en büyük amacımız. Onun için de mücadele edeceğiz. Sivasspor'un ön tarafı çok etkili ama sonuçta Galatasaray takımıyız biz. Hedefimiz belli. 3 gün evvelki maç hariç başarılı ve iyi bir Galatasaray vardı. Onun da neden olduğu aşikar. Oyuncularım bugün tekrar iyi bir başlangıç yapacak" ifadelerini kullandı.



