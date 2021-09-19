Fatih Terim: 'Hırsımızı sahaya koysak yeter'

Avrupa imtihanını başarıyla veren Galatasaray lige döndü... Lazio'yu Türk Telekom'da 1-0 ile geçen sarı kırmızılılarda oyun ve skor kadar sevindirici gelişme, galibiyetin korunmasıydı. Çünkü Cimbom ligde son iki maçında öne geçmiş, üstünlüğünü koruyamamıştı.Ancak Lazio karşısında bu defosunu düzelten bir Aslan vardı. Teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında da benzer oyun anlayışının ve takım mücadelesinin devam etmesini istedi.Tecrübeli hoca ilk yarım saatlik dilimde bulacakları golün kendilerini rahatlatacağını vurgulayarak öğrencilerine, "Özellikle maç başlarındaki baskı ve istediğimiz olumlu sonuçlar veriyor. Ama önemli olan bunu iyi değerlendirip kalan dakikalara yaymak ve üstünlüğümüzü hem oyunda hem tabelada korumak. Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz aşikâr. Size güveniyorum. Hırsımızı, isteğimizi ve kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece problem yaşamayız" dedi.