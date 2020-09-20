Fatih Terim: 'Hakemi tebrik ederim'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un "Bu maçı kaldıramadığı dediği hakem Atilla Karaoğlan'ı tebrik etti.



Maçın hakemini değerlendiren Terim, "Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti" dedi.



