Fatih Terim: 'Falcao katkı sağlayacaktır, Falcao'dur'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.



BU SAHADA BU KADAR



"Oyuna çok iyi başladık. Kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyunu hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık."



GOLLER BİRAZ GEÇ GELDİ



"Maalesef goller biraz geç geldi. Çok üretken olamadık açıkçası. 1-2 pozisyonumuz vardı. Rakibin 1 pozisyonu vardı. Başka da tehlikeli oldukları an yoktu. 2-0, 3 puan, sıkıntı saha, bunların hepsini kattığımızda ikinci yarı beklediğimiz geçti. 1-2 fazla pozisyon verdik. Onları vermemeliydik. Onların herhangi birinin gol olması bizi sıkıntıya sokabilirdi. "



DEVAM EDİYORUZ



Bizim oyun anlayışımızda en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Bu zorluğu zaten biz göz önüne alıyoruz her zaman. Baskılı oynuyoruz, çok adamla orada oynamak istiyoruz. Kontratakları yiyoruz. Bu riski alacağız, bu da zordur. Buna rağmen güzel bir mücadele, güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz.



FALCAO KATKI SAĞLAYACAKTIR



"Bugün Feghouli'yi sokamadım, 15-20 dakika olabilirdi. Biraz da riskti. Tekrardan aynı yerden bir şey olmasın diye. Falcao'yu gördük. Yavaş yavaş hazırlandı. Katkı sağlayacaktır, Falcao'dur.



TRANSFER: DOĞRU SEÇİM



Yeni transferlerimizden memnunuz. Her gün daha çok alışacaklar. Ocak ayında gelip çok kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan! Onun için mutluyum da ayrıca. Doğru seçim, doğru insanlar, %100! Bundan dolayı da açıkçası hem ekibimizi, hem kulübümüzü kutluyorum.