Fatih Terim'e Katar'dan 10 milyon euroluk teklif

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona eren Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Kısa süre önce İstanbul'a gelen Katar Milli Takımı'nın bir yetkilisinin tecrübeli hoca ve avukatı Rezzan Epözdemir'le bir araya geldiği öğrenildi. Bu ismin Terim'e, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nı çalıştırmasını önerdi; 1.5 yıllık süreç için tam 10 milyon euro teklif etti.Fatih Terim, Dursun Özbek'in başkan olduğu dönemde İgor Tudor'un gönderilmesinin ardından göreve getirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpteki 4. macerası, 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık" tweet'i ile resmen başlamış, taraftarlar da Terim'in dönüşüne tam destek vermişti.Galatasaray bu süreçte üst üste iki şampiyonluk yaşarken son iki sezon beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.Galatasaray'ın aldığı başarısız sonuçların ardından Fatih Terim'in koltuğu sorgulanırken ultrAslan'dan tartışma yaratan bir çıkış geldi. Tecrübeli hoca ve yönetimin istifasını isteyen taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin, "Fatih Terim'in Galatasaray'a son gelişi, birebir şahsım ve ultrAslan tarafından gerçekleştirilmiştir" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu sözlere eski yöneticilerden Ural Aküzüm'den tepki geldi. Terim'in dönüş hikayesini Clubhouse yayınında anlatan Aküzüm, hocayı kendilerinin göreve getirdiğini hatırlattı.Ural Aküzüm, "Fatih Terim'i Galatasaray'a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Muhalefete rağmen riskler alarak Fatih Hoca'yı Galatasaray'a getirdik. Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın" diye konuştu. Ayrıca, "Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı; Okan Buruk mu?" diye soran Aküzüm, "Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir. Galatasaray'da ultrAslan bir realite ama kimse Galatasaray'ı yönetmeye kalkmasın" dedi.