Fatih Terim'den hakem tepkisi; 'Olacak şey değil'

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI



Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi.



Gereksiz ve rakibin aklında olmayan goller yedik ki, iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Herkes için skor önde olduğundan... Skoru korumak da önemli.



Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. Kulübede ve içeride izledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor. Mustafa Öğretmenoğlu, bana 6 maç, 8 maç ceza verdirmeyi biliyor! Alpaslan Öztürk'ün pozisyonuna ne diyecekler? Ben mi yanlış gördüm? VAR hakemleri, faal hakemlerden olmamalı, bunu yine söylüyorum. Orta hakem görmedi, VAR nerede?



İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Hepsine teşekkür ederim. Benden ve takımdan ümidi kesmeyen taraftara alışkınım. İşte böyle birleşildiği zaman çok şey başarabiliriz.



Diagne, daha çok şans alacak ve inşallah aldıkça daha iyi oynayacak. Çok pozisyona girip atmak demenin sonucu basit. Atacaklar hücumcularımız, attıkça da kendilerine gelecekler. Diagne çalışıyor. Ben, Diagne ve Mustafa'dan daha iyi oyunlar bekliyorum.



"TEPKİLERİ HEP SUSTURURLARDI"



Biz geleceği olan takımız. Bu çocuklar tecrübe kazanana kadar kupalardan vazgeçmişliğimiz yok. Şampiyonluk için uğraşacağız. Tepkiler sonrasında büyük bir grup alkışladı ve destek verdi. Sonrasında harika bir görüntü ortaya çıktı. Eski Ali Sami Yen'de tepkileri hemen sustururlardı. Bu maçta da çok güzel tezahüratlar oldu, teşekkür ederim. Bizim gibi Avrupa Şampiyonu, Türkiye'de en fazla şampiyon olan, kupalar kazanan Galatasaray için taraftarlarımızın bugün sergilediği tavır, destek en doğrusu bu.



Gençlere risk almalarını, korkmamalarını söylüyoruz. Arkadaşlarının protesto edilmesi onları korkuttu. Ancak onlara kaybetmeyeceğimizi ve kazanarak çıkacağımızı söyledik. Daha fazla da gol atabilirdik. Göztepe tek isabetli şutunda gol attı.





Teknik Direktörü'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.