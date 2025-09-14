Fatih Tekke'den sakatlık ve transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK VE TRANSFER AÇIKLAMASI



Tekke, yaşadıkları zorlu sürece dikkat çekerek, "Basketbol Milli Takımımıza bu akşam final maçında başarılar dilerim. Bizim için zor süreç devam ediyor. İlk periyodu, beklediğimizin üstünde tamamladık. Sakatları tamir edemedik, transferde de istediğimiz koşullar oluşmadı. İkinci araya kadar olan dönemi iyi geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Rakip Fenerbahçe'yi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı,dedi.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro maliyetleriyle fark yarattığını vurgulayan Tekke,ifadelerini kullandı.Tekke, stratejilerine de değinerek,diye konuştu.