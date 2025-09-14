Fatih Tekke'den sakatlık ve transfer açıklaması!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
0-03'
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
0-03'
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
0-03'
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-234'
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
1-032'
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-284'
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
19:30
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
0-04'
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
0-2DA
14 Eylül
Metz-Angers
1-045'
14 Eylül
PSG-Lens
1-0DA
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
0-0DA
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-162'
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
19:30
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
20:15
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-145'
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-276'
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
2-069'
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-173'
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
20:00
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
19:30
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-1DA
14 Eylül
Empoli-Spezia
20:30
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
1-489'
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
19:30
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
19:30
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-076'
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-155'
14 Eylül
Chaves-Feirense
20:00
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
0-14'
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-048'
14 Eylül
KFUM-Viking
2-1DA
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-045'
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
20:15
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-146'
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
1-031'
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-0DA
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
1-1DA
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
20:00
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Fatih Tekke'den sakatlık ve transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

14 Eylül 2025 18:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den sakatlık ve transfer açıklaması!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Tekke, yaşadıkları zorlu sürece dikkat çekerek, "Basketbol Milli Takımımıza bu akşam final maçında başarılar dilerim. Bizim için zor süreç devam ediyor. İlk periyodu, beklediğimizin üstünde tamamladık. Sakatları tamir edemedik, transferde de istediğimiz koşullar oluşmadı. İkinci araya kadar olan dönemi iyi geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı. 



"FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI VAR"

Rakip Fenerbahçe'yi değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir maç. Yeni bir teknik adam var Fenerbahçe'de. 3'lü mü oynar, 4'lü mü oynar, ikisine göre de çalışmalarımız oldu. Mücadele edeceğiz, umarım puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

"GÜÇLÜ RAKİPLER VAR"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro maliyetleriyle fark yarattığını vurgulayan Tekke, "Şu anda elimizde bir kadro var. Bana göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakınca, maliyetlere bakınca bizden daha güçlüler. Beşiktaş'ı da buna katabilirim. Eksik bölgelerimizdeki açığı devre arasına kadar kapatabilirsek yarışta kalmaya devam ederiz. Ama kolay bir süreç değil." ifadelerini kullandı. 

"BU MAÇI 2-3 BÖLÜMDE DÜŞÜNDÜM" 

Tekke, stratejilerine de değinerek, "Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm. Umarım o bölümleri hatasız geçeriz. Anlarda başarılı olur ve buradan istediğimizi alıp döneriz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
3 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 5 3 3 0 7 2 9
4 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
