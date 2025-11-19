26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Fatih Tekke: "Adım adım ilerleyelim"

Son iki maçta puan kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu fikstür öncesi takımını motive etti.

Ligde çıktığı son iki maçta Galatasaray ve Alanyaspor ile berabere kalan Trabzonspor, zirvenin 4 puan gerisine düştü.
 
Bordo-mavili ekip, önünde zorlu bir fikstür olmasına rağmen teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.
 
ZOR MAÇLAR ÖNDE
 
Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Başakşehir maçının ardından evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından Türkiye Kupası'nda Van Spor ile karşılaşacak ve ligin ilk yarısındaki son iki maçında deplasmanda Göztepe ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
 
TEKKE'DEN TAKIMINA MOTİVASYON
 
48 yaşındaki teknik adam, antrenmanlardan önce takımına yaptığı konuşmalarda, hedefe ulaşmak için "adım adım" ilerlemeleri gerektiğini vurguladı:
 
"Önümüzde zorlu bir süreç var. Elimizden geleni yapmalı ve ligin ilk yarısının sonuna kadar oynayacağımız her maçı kazanmalıyız. Bunu yapmak için maç maç gitmeli ve önümüze bakmalıyız. Milli ara sonrasında taraftarımızın yüzünü güldürecek oyunu oynamalı ve seri galibiyetler almalıyız."
 
Trabzonspor'da teknik heyet, oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak yoğun fikstüre hazırlarken, hedef seriyi yakalayarak zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma gelmek.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
