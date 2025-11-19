Fatih Tekke: 'Adım adım ilerleyelim'

Ligde çıktığı son iki maçta Galatasaray ve Alanyaspor ile berabere kalan Trabzonspor , zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Bordo-mavili ekip, önünde zorlu bir fikstür olmasına rağmen teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.

ZOR MAÇLAR ÖNDE

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Başakşehir maçının ardından evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından Türkiye Kupası'nda Van Spor ile karşılaşacak ve ligin ilk yarısındaki son iki maçında deplasmanda Göztepe ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

TEKKE'DEN TAKIMINA MOTİVASYON

48 yaşındaki teknik adam, antrenmanlardan önce takımına yaptığı konuşmalarda, hedefe ulaşmak için "adım adım" ilerlemeleri gerektiğini vurguladı:

"Önümüzde zorlu bir süreç var. Elimizden geleni yapmalı ve ligin ilk yarısının sonuna kadar oynayacağımız her maçı kazanmalıyız. Bunu yapmak için maç maç gitmeli ve önümüze bakmalıyız. Milli ara sonrasında taraftarımızın yüzünü güldürecek oyunu oynamalı ve seri galibiyetler almalıyız."

Trabzonspor'da teknik heyet, oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak yoğun fikstüre hazırlarken, hedef seriyi yakalayarak zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma gelmek.