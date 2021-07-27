Fatih Kuruçuk, 1,5 ay sahalardan uzak

Hatayspor'un savunma futbolcusu Fatih Kuruçuk, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Kuruçuk, 1,5 ay sahalardan uzak
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27 Temmuz 2021 16:01
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih'in sezon başı kampında sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Kuruçuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmış olup ortalama 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.


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