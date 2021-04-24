Farioli: 'Gerekirse U19'la çıkarım ama vazgeçmem!'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Farioli, "Takım olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Fizik kondisyon olarak iyi durumda değiliz. Ancak, topa sahip olmak istiyoruz. Sakatlanan oyuncularım oldu. Tek tek oyuncularımla gurur duyuyorum. Zorluklara rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kendi mentalitemizden vazgeçmememizi sağladılar." ifadelerini kullandı.



Sakatlanan oyuncularının çokluğuyla ilgili gelen bir soruya ise İtalyan teknik adam, "Bugünlerde sağlık, futboldan daha önce geliyor. Oyuncu kazanmaktan ziyade oyuncu kaybedebiliriz. Jimmy ve Zukanovic'in durumunu bilmiyoruz. Doktor hangi oyuncular oynayabilir derse onlardan en iyisini çıkarırız. Gerekirse U19 oyuncularıyla çıkarız ama futbol mentalitemizden vazgeçmeyiz." cevabını verdi.



