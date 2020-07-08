Fabrice N'Sakala: 'Transfer için konuşmam doğru değil'

Alanyaspor'un Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Fabrice N'Sakala açıklamalarda bulundu.



Alanyaspor'un iyi oynamadığını ifade eden Fabrice N'Sakala, "Şu anda iyi bir pozisyondayız, ilk 5'e oynama adına bir avantaj sağladık. Bugün çok iyi performans yapamadık ama akıllıca oynadık ve kazanmayı başardık, umarım sezonun finalini de iyi yaparız" şeklinde konuştu.



Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki soruyu da cevaplayan Fabrice N'Sakala, "Kupada da finaldeyiz, şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.



