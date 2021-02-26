Fabrice N'Sakala: "Burada aile gibiyiz"

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fabrice N'Sakala: 'Burada aile gibiyiz'
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26 Şubat 2021 21:11
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen sol bek oyuncusu, "Çok uzun süredir bu top kapma meselesine çalışıyoruz. İyi oynayarak kazandık. Herkesin kazandığı dönemde kazanarak devam etmek önemliydi. Sezon hala çok uzun. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Şampiyonluk için konuşan N'Sakala, "Aile gibiyiz. Bu bir kulüp politikası. İyi hissediyoruz. Umarız böyle devam eder ve hedefimiz olan şampiyonluğu elde ederiz." ifadelerini kullandı.



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