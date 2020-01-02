F.Bahçe Falette için zemin yokladı

Gineli savunmacı Simon Falette için Fenerbahçe'nin yakın zamanda görüşme yaptığı ortaya çıktı.RMC Sport'un haberine göre yakın zamanda Köln anlaşmaya varan Eintracht Frankfurtlu Falette için Fenerbahçe'nin zemin yokladığı ifade edildi. Savunma takviyesi için arayışta olan Fenerbahçe tarafından takip edilen 27 yaşındaki Gineli ismin Köln'e transferinin an meselesi olduğu belirtildi.Eintracht Frankfurt'ta 3. sezonunu geçiren Falette, bu sezon teknik direktör Adolf Hütter tarafından kadroda fazla şans bulamadı ve sadece 1 resmi maça çıkabildi. Falette stoper ve sol bek mevkiilerinde forma giyiyor...