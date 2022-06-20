F.Bahçe'de, Ertuğrul olmazsa yabancı kaleci!

Altay Bayındır'ın arkasına ikinci kaleci arayan Fenerbahçe'de Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa'nın talepleri yeni arayışlara sebep oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
F.Bahçe'de, Ertuğrul olmazsa yabancı kaleci!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2022 12:04
Berke Özer'in ayrılığı sonrası ikinci kaleci arayışında olan Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuyla sarı-lacivertliler arasında prensip anlaşması bulunuyor. Ancak yöneticiler, Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerden sonuç alabilmiş değil.



Bir yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki file bekçisinden kulübünün yüksek bonservis beklentisi olduğu için transfer tıkanmış durumda. Yabancı kuralının 8+3 olarak devam edileceğinin açıklanması sonrası Fenerbahçe, kalede yabancı bir isme de yönelebilir.
 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ