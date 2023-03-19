Eyüpspor, Manisa'dan Pa Dibba ile çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Manisa FK ile İbrahim Üzülmez'in yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 57. dakikada Pa Dibba'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 53 puana ulaşan Eyüpspor zirve takibini sürdürürken, Manisa FK 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK, deplasmanda Altay'a konuk olurken Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 57. dakikada Pa Dibba'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 53 puana ulaşan Eyüpspor zirve takibini sürdürürken, Manisa FK 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK, deplasmanda Altay'a konuk olurken Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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