Eyüpspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor, bu maçla ilgili açıklama yaptı.



İstanbul ekibi, cumartesi günü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Galatasaray taraftarına 22 bin bilet ayrıldığını duyurdu.



Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:



"Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma, Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır.

Mücadelenin biletleri yarın saat 12.00'de satışa sunulacaktır.



Stat kapasitesinin %30'u (22.000 bilet) deplasman takımı Galatasaray taraftarlarına ayrılmıştır. Tüm taraftarlarımıza önemle duyurulur."



